Зеленский объявил о переговорах с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах провести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером в пятницу, 21 июля. Об этом украинский лидер объявил в обращении, запись доступна в его Telegram.

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По словам Зеленского, в разговоре с турецким президентом он затронет тему Черноморского региона. 20 июля Минобороны Украины заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет запрещено. В ведомстве добавили, что следующие в направлении российских морских портов суда будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения «со всеми соответствующими рисками».

Помимо этого, Зеленский поговорит с Эрдоганом о продовольственной безопасности. Ранее президент Украины провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море.