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В Белом доме отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

Санкции, введенные российскими властями против американских чиновников, не станут препятствием для контактов между Вашингтоном и Москвой, если в них возникнет необходимость. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

В Белом доме отказались считать санкции помехой для контактов с Россией
© Reuters

Он отметил, что многие члены американского правительства, включая его самого, находятся под российскими санкциями.

«Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — подчеркнул Салливан.

Он также призвал китайских военных, отказывающихся контактировать с Пентагоном из-за американских санкций против главы Минобороны Ли Шанфу, придерживаться аналогичного подхода.

Ранее официальный представить МИД России Мария Захарова пообещала ответные меры Москвы на новый пакет антироссийских санкций от США и Канады. По ее словам, «санкционное безумие в конечном счете бумерангом ударит по ним самим».

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