В Польше обнаружили неопознанный воздушный шар с электроникой
В центральной Польше был обнаружен неопознанный воздушный шар с электронной платой. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«Загадочный летающий объект был найден в лесу на территории Кольского повята Великопольского воеводства. Это воздушный шар с загадочной платой», – сообщает источник.
Отмечается, что на плате были найдены интегральные схемы. На месте находки работают органы внутренней безопасности и сотрудники полиции. В данный момент остаётся неизвестным, кому принадлежит летательный аппарат, а также для какой конкретно функции он предназначен.
Ранее неопознанный летающий объект заметили в небе над Польшей.
Рамблер: главные новости