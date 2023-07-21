В Польше обнаружили неопознанный воздушный шар с электроникой

В центральной Польше был обнаружен неопознанный воздушный шар с электронной платой. Об этом сообщает радиостанция RMF FM .

«Загадочный летающий объект был найден в лесу на территории Кольского повята Великопольского воеводства. Это воздушный шар с загадочной платой», – сообщает источник.

Отмечается, что на плате были найдены интегральные схемы. На месте находки работают органы внутренней безопасности и сотрудники полиции. В данный момент остаётся неизвестным, кому принадлежит летательный аппарат, а также для какой конкретно функции он предназначен.