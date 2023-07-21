США заявили о готовности к диалогу по обмену заключенными с Россией

«Даже если у нас присутствуют фундаментальные разногласия... мы намерены сохранить возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину. С момента заступления на должность президента Джо Байдена мы вернули домой 29 американцев из восьми-девяти стран, с каждой из которых у нас имеются фундаментальные разногласия», — гарантировал дипломат.