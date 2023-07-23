В Европарламенте пристыдили ЕС за махинации с зерновой сделкой

Евросоюз осуждает Россию за выход из зерновой сделки, но при этом сам не выполняет обязательства, согласованные ООН. ЕС уличили в махинации, а именно в том. что он отправил в Африку меньше зерна, чем в западные страны, указал депутат Европарламента Мих Уоллес, передает Ura.ru.