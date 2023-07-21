Алиев допустил подписание мирного соглашения с Арменией до конца года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение с Арменией может быть подписано до конца 2023 года при условии, что Ереван откажется от территориальных претензий. Об этом сообщает РИА Новости.
«Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность», — указал Алиев.
Он также заявил, что этап подписания мирного договора наступил, когда Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Теперь же, по мнению Алиева, в Ереване должны сделать последний шаг.
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