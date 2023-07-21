ООН: Разрушение Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС

— Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается кране важным не только для Украины, но и для всего региона, — сказала она.