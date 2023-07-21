ООН: Разрушение Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС
Атака, в результате которой была разрушена Каховская гидроэлектростанция (ГЭС), усугубила ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в пятницу, 21 июля, сообщила заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
— Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается кране важным не только для Украины, но и для всего региона, — сказала она.
ДиКарло отметила, что после разрушения плотины не орошаются почти 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Это приводит к усугублению существующих проблем, передает РИА Новости.
6 июня произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Террористический акт киевского режима привел к уничтожению задвижек ГЭС. Позже появилась информация, что из-за инцидента придется эвакуировать жителей некоторых населенных пунктов. Также стало известно, что Новую Каховку затопило.
Больше подробностей о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».
6 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после диверсии на Каховской гидроэлектростанции одноименное водохранилище фактически перестало существовать.