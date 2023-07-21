В Иране оценили сообщения об экспорте военных беспилотников в Россию

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что утверждения об экспорте иранских боевых беспилотников для участия в вооруженном конфликте на Украине являются безосновательными. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Как неоднократно официально сообщалось, заявление об экспорте иранских беспилотников в Россию с целью использования их против Украины является безосновательным обвинением», — заявил он.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал создание санкционного режима против Ирана за военные поставки России и Сирии.

23 июня ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана якобы за поставку дронов в Россию. 20 июля ЕС ввел санкции против пяти граждан Ирана, обвинив их в причастности к поставкам в Россию беспилотников.