Украина призвала Польшу помочь с зерном

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что гражданам Польши нужно помочь его стране в вопросе с зерном, а также не поддаваться на популизм. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам... Призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм... Призываю поляков подставить Украине плечо помощи», – заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна введёт запрет на ввоз зерна из Украины, если в Еврокомиссии не согласятся продлить соответствующие ограничения. В ответ на это Шмыгаль назвал такой шаг Польши «недружественным и популистским», а также добавил, что это решение сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины.