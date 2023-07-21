Корейские рыбаки запротестовали из-за сброса воды с «Фукусимы»

Южнокорейские рыбаки устроили акцию протеста против сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан, который запланировала Япония. Об этом сообщает ТАСС.

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Недовольные провели митинг на берегу юго-западного прибрежного округа Чанхын. В знак протеста рыбаки принесли корейские носилки для покойников, символизирующие опасность воды с АЭС. На носилках были закреплены плакаты с надписью «против сброса загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1"». В ходе протеста 30 рыбацких лодок вышли в море.

Исполнительный директор Федерации корейских рыбацких ассоциаций Ким Ен Чхоль заявил, что если японцы считают воды с АЭС безопасной, они могут использовать ее на территории своей страны для сельскохозяйственных и промышленных целей.