В Стамбуле резко упали запасы воды

Запасы воды в водохранилищах турецкого Стамбула резко упали за неделю — объем уменьшился на два процента до 40 процентов от нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

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Показатель оказался минимальным с 2014 года — тогда уровень достиг 28,82 процента от нормы. В нормальном положении запасы воды у плотин должны достигать 868,7 миллиона кубометров. Однако к утру пятницы, 21 июля, они уменьшились до 346 миллионов.

Причиной подобной динамики оказалась жаркая погода, которую стали фиксировать на северо-западе страны с начала июля. Синоптики спрогнозировали, что в ближайшие несколько дней осадков в Стамбуле не ожидается, температура может превысить 30 градусов Цельсия.