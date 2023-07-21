Суд в ЮАР отклонил иск об «аресте» Путина

Высокий суд провинции Гаутенг постановил прекратить дело по иску оппозиции, которая требовала ареста президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он окажется на территории Южно-Африканской Республики. Об этом пишет ТАСС.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Поводом стала эвакуация украинских детей в Россию, которую МУС счел незаконным. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения российского права.

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» подала 30 мая иск в суд столичной провинции Гаутенг с требованием издать постановление, которое обяжет правительство страны выполнить требование МУС об аресте Путина.

Сегодня суд рассмотрел иск и принял решение прекратить производство по нему.

«В свете фактов, представленных правительством ЮАР, по данному делу нет нужды его продолжать», - говорится в постановлении суда.

К этим фактам относится завершение консультаций между властями и МУС, в ходе которых ЮАР проинформировала о нескольких проблемах, которые могут воспрепятствовать выполнению ордера на арест. Одновременно правительство страны заверило суд, что выполнит свои обязательства в отношении Международного уголовного суда, участником которого является.