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Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида

В Мадриде две экоактивистки из Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту. Согласно сообщению организации в Twitter-аккаунте, работа воздушной гавани была нарушена.

Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида
© Соцсети

Там подчеркнули, что двум испанкам удалось пройти охрану аэропорта, после чего пробраться на взлетно-посадочную полосу. Там они приклеили свои руки к асфальту, «чтобы помешать воздушному движению».

С собой у активисток был плакат со словами: «Объединенный народ действует без партии». Организация считает, что граждане Испании должны объединиться для борьбы с климатическими изменениями вне зависимости от предстоящих в стране выборов.

Взлетно-посадочную полосу пришлось временно закрыть. После этого руки девушек отклеили от поверхности, а их задержали. Какое наказание им грозит — пока неизвестно.

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