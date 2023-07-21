Алиев подтвердил готовящуюся встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

Информацию о том, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве, подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила о высокой вероятности организации в Москве встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

До этого в дипведомстве РФ указали на готовность российской стороны в ближайшем будущем организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения темы мирного договора между Баку и Ереваном с последующим выходом на трехсторонний саммит.