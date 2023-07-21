В конгресс США внесли проект резолюции с призывом принять Украину в НАТО

Американский сенатор Линдси Грэм внёс на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о необходимости принять Украину в Североатлантический альянс. RT ознакомился с документом.

В проекте резолюции Грэм отмечает, что Североатлантический альянс был создан для обеспечения «коллективной обороны, сохранения мира и безопасности». Далее в тексте документа следует краткий экскурс в историю с упоминанием Будапештского меморандума 1994 года, саммита НАТО в Бухаресте в 2008-м (где была обозначена принципиальная возможность вступления Украины и Грузии в альянс), событий 2014 года в Крыму и Донбассе, а также ряда событий, произошедших с начала СВО.

Политик предлагает обозначить в резолюции, что верхняя палата конгресса США солидарна с народом Украины и поддерживает её вступление в НАТО в кратчайшие сроки.

«Сенат призывает президента США к сотрудничеству с (другими. — RT) лидерами НАТО для разработки чёткого, всеобъемлющего плана вступления Украины в НАТО», — говорится в документе.

По мнению сенатора, присоединение Украины к альянсу поспособствует предотвращению войн в будущем и укреплению безопасности как Европы, так и всего мира.

При этом в документе отдельно отмечается: «Ничто в этой резолюции не может быть истолковано как разрешение применять военную силу или использовать вооружённые силы Соединённых Штатов в военных действиях».

Ранее сенатор Грэм заявил, что намерен добиться одобрения резолюции о призыве принять Украину в НАТО. Со своей стороны, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что принятие Украины в альянс сегодня означало бы войну блока с Россией.