За кормление голубей на улице житель Сингапура получил крупный штраф

В Сингапуре местный житель был оштрафован за кормление голубей на улице. Об этом сообщает Ura.ru.

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В период с августа по декабрь 2022 года 67-летний мужчина нарушил запрет на кормление птиц 16 раз, одаривая голубей рисом или хлебом. Просьбы полицейских не делать этого он игнорировал. Штраф в размере $3,6 тысяч был выписан ему в свете его предыдущих нарушений, так как в 2018 и 2020 годах он уже получал штрафы.

Мужчина пришел в суд без адвоката и не высказал никаких комментариев. Он оплатил штраф, чтобы избежать ареста на 16 суток.

Сингапурские власти считают, что граждане страны должны помочь в уменьшении популяции голубей, отказавшись от кормления их на улице. Зоологи также не рекомендуют кормить уличных птиц и животных.