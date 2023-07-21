За кормление голубей на улице житель Сингапура получил крупный штраф
В период с августа по декабрь 2022 года 67-летний мужчина нарушил запрет на кормление птиц 16 раз, одаривая голубей рисом или хлебом. Просьбы полицейских не делать этого он игнорировал. Штраф в размере $3,6 тысяч был выписан ему в свете его предыдущих нарушений, так как в 2018 и 2020 годах он уже получал штрафы.
Мужчина пришел в суд без адвоката и не высказал никаких комментариев. Он оплатил штраф, чтобы избежать ареста на 16 суток.
Сингапурские власти считают, что граждане страны должны помочь в уменьшении популяции голубей, отказавшись от кормления их на улице. Зоологи также не рекомендуют кормить уличных птиц и животных.
Ранее российский ученый Михаил Кречмар сообщил, что лучше вовсе не замечать уличных животных и птиц. По его мнению, с ними лучше жить как с соседями по коммунальной квартире.