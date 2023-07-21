На Украине рассказали об «адской» дороге в Европу

«Люди вынуждены выстаивать по 5-10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было. Об "адской" дороге в Европу украинцы массово пишут в соцсетях», — сказано в материале. Граждане Украины, у которых издание взяло комментарий, рассказали, что дорога в Европу становится просто мучительной.