Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что африканцы вышли на протесты против империализма Франции. Митинги проходят с российскими флагами. Об этом пишет «ИноСМИ».

«Африканцы протестуют против французского империализма с российскими флагами и фотографиями президента России», — написал Никсон.

В Африке до сих пор остались французские военные базы, которые никто не собирается расформировывать. Однако местные жители активно противятся этому.

Весной во время своего африканского турне французский президент Эммануэль Макрон посетил четыре страны, однако жители были не рады такому визиту. В Габоне Макрона считают персоной нон-грата, из-за чего жители города Порт-Жантиль вышли на улицы с российскими флагами.

Триколоры России также можно было увидеть в столице Демократической Республики Конго Киншасу, где французского лидера тоже считают нежеланным гостем.