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Глава Rheinmetall ответил на угрозы России уничтожить будущий завод на Украине

Rheinmetall продолжит сотрудничество с «Укроборонпромом» по строительству совместного оборонного предприятия на Украине. Об этом в интервью изданию Bild сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Армин Паппергер.

Глава Rheinmetall ответил на угрозы РФ уничтожить будущий завод на Украине
© Lenta.ru

По его словам, Rheinmetall планирует защищать будущий завод зенитно-ракетными комплексами.

«Нас не отговорят от нашей помощи Украине», — прокомментировал Паппергер слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что завод станет законной целью Российской армии.

В начале марта 2023 года Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков, а уже 10 июля сообщил, что предприятие заработает в течение трех месяцев.

В МИД России предостерегли Rheinmetall от строительства завода на Украине

В свою очередь, Захарова предупредила, что предприятие немецкого концерна станет законной целью Российской армии, если его построят на Украине.

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