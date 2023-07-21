Глава Rheinmetall ответил на угрозы РФ уничтожить будущий завод на Украине

Rheinmetall продолжит сотрудничество с «Укроборонпромом» по строительству совместного оборонного предприятия на Украине. Об этом в интервью изданию Bild сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Армин Паппергер.

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По его словам, Rheinmetall планирует защищать будущий завод зенитно-ракетными комплексами.

«Нас не отговорят от нашей помощи Украине», — прокомментировал Паппергер слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что завод станет законной целью Российской армии.

В начале марта 2023 года Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков, а уже 10 июля сообщил, что предприятие заработает в течение трех месяцев.