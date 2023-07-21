Врач в Молдавии, который унизил пациентку за русский язык, заявил, что «просто пошутил». Соответствующей информацией он поделился в своих соцсетях, передает радио Sputnik.

По словам медицинского работника, беседа проходила «в шутливом тоне». Он пояснил, что такая манера была выбрана для того, чтобы «снять предоперационный стресс» пациентки.

«Это было инсценировано, чтобы выглядеть как разжигание ненависти, но дискуссия длилась дольше. Говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить», — подчеркнул он.

Врач признался, что после инцидента ему поступают звонки с угрозами.

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео, на котором врач не стал принимать пациентку в связи с тем, что она русская и говорит на русском языке. Он изъявил желание «вытащить "Калашников" и расстрелять». Объяснил врач это тем, что вражески настроен по отношению к русским.

«Вы для меня враги сразу», — заявил он.