СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области

Ночью украинское русскоязычное издание «Зеркало недели» написало, что в Одессе второй раз после полуночи была объявлена воздушная тревога. Позднее произошла серия взрывов. По данным издания, до этого тревога была объявлена в 3:24. Около 3:55 она распространилась на Днепропетровскую, Харьковскую и Полтавскую области, а затем на Черкасскую и Кировоградскую области и контролируемые Киевом территории Запорожской области и ЛДНР. Украинское СМИ пишет, что в Одессе прозвучал ряд взрывов.