СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области

Украинские СМИ пишут о третьей серии взрывов в Одесской области
Третья за последние часы волна взрывов зафиксирована в Одесской области. Об этом сообщает украинская газета «Клименко тайм» в своем Telegram-канале.
«Новые взрывы в Одесской области», — указывается в публикации.
Ночью украинское русскоязычное издание «Зеркало недели» написало, что в Одессе второй раз после полуночи была объявлена воздушная тревога. Позднее произошла серия взрывов. По данным издания, до этого тревога была объявлена в 3:24. Около 3:55 она распространилась на Днепропетровскую, Харьковскую и Полтавскую области, а затем на Черкасскую и Кировоградскую области и контролируемые Киевом территории Запорожской области и ЛДНР. Украинское СМИ пишет, что в Одессе прозвучал ряд взрывов.
После этого в Министерстве иностранных дел Китая заявили о повреждении генерального консульства в Одессе в результате взрывов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.