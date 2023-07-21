Эксперт обозначил роль США в массовых протестах в Израиле

"Эти протесты подпитываются американцами. Администрация Байдена открыто их поддерживала. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долгое время не получал приглашения приехать на аудиенцию в Белый дом. Таким образом в администрации нынешнего американского президента показывали, что Нетаньяху - персона нон грата. Там, видимо, рассчитывали, что протесты приведут к его свержению. Но, судя по всему, цветная революция в Израиле не получилась, и Нетаньяху все-таки пригласили в Вашингтон. Само приглашение говорит о том, что Нетаньяху выстоял. Так, по крайней мере, это видят американцы. Соответственно, если они не будут серьезно подпитывать протесты, то они, скорее всего, пойдут на спад", — отметил специалист.