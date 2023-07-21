Эксперт обозначил роль США в массовых протестах в Израиле
Эксперт по Ближнему востоку и Израилю Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию в Израиле, где продолжаются массовые протесты против судебной реформы правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
20 июля в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации. Протестующие блокируют дороги, устраивают марши по шоссе. Демонстранты не согласны с политикой властей и с предложенным планом преобразований израильской судебной системы, который должен ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. По данным СМИ, в разгоне протестующих применяют водометы, задействована конная полиция.
География протестов в Израиле ширится - увеличивается число мест, где протестующие проводят свои акции. Вместе с тем количество самих протестующих не растет, на данный момент это около 100 тыс. человек - не больше.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Говоря о возможных сценариях дальнейшего развития событий, эксперт подчеркнул, что ситуация во многом будет зависеть от действий США.
"Эти протесты подпитываются американцами. Администрация Байдена открыто их поддерживала. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долгое время не получал приглашения приехать на аудиенцию в Белый дом. Таким образом в администрации нынешнего американского президента показывали, что Нетаньяху - персона нон грата. Там, видимо, рассчитывали, что протесты приведут к его свержению. Но, судя по всему, цветная революция в Израиле не получилась, и Нетаньяху все-таки пригласили в Вашингтон. Само приглашение говорит о том, что Нетаньяху выстоял. Так, по крайней мере, это видят американцы. Соответственно, если они не будут серьезно подпитывать протесты, то они, скорее всего, пойдут на спад", — отметил специалист.
Каргин допустил, что в итоге судебная реформа в Израиле будет принята частично.
"Один из законов судебной реформы уже принят - закон, предоставляющий судьям право выносить решения не на основании каких-то законодательных актов, а на основании их внутренних представлений о целесообразности, их внутренних ощущений. Это, конечно, уникальная для мира ситуация", — сказал эксперт.
Москве был бы выгоден сценарий, при котором правительство Нетаньяху устояло в результате протестов, добавил собеседник.
"Те силы, которые выступают против Нетаньяху, — откровенно проамериканские. Если они победят, если нынешнее правительство падет и будут новые выборы, то к власти в Израиле может прийти откровенно антироссийское, русофобское правительство, подконтрольное США.
Понятно, что Израиль в любом случае будет зависим от Штатов. Но нынешнее правительство страны пытается в той или иной степени ее уменьшить. А его оппоненты - нынешняя оппозиция - находятся в рамках проамериканского русла", — заключил Каргин.
Ранее американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил главу израильского кабмина на встречу в США, передавал ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.