Эрдоган обсудит зерновую сделку с Путиным «в самое ближайшее время»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить будущее зерновой сделки с главой России Владимиром Путиным «в самое ближайшее время». Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что у России есть определенные ожидания от соглашения. В то же время он заверил, что Москва поддерживает активную работу коридора по поставке зерна.

По мнению Эрдогана, если сделку не удастся продлить, мир может столкнуться с голодом и новыми волнами миграции.

«Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого. <…> Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе», - пообещал турецкий президент.

Также он призвал западные страны принять меры для перезапуска соглашения.

Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами соглашения выступали Турция и ООН. Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен был попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок, подчеркивали в РФ.

В Кремле объявили 17 июля, что действие зерновой сделки фактически прекратилось из-за невыполнения российских условий. В МИД РФ 18 июля уведомили все стороны сделки о выходе России из нее.