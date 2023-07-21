В Ираке начали сжигать шведские флаги в ответ на акцию в Стокгольме

В Багдаде начали сжигать шведские флаги в ответ на новую акцию в Стокгольме. Как сообщает РЕН ТВ, жители Ирака ответили на новую акцию антиисламских активистов в Стокгольме — те сыграли в футбол Кораном.

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Напомним, что накануне полиция Стокгольма разрешила провести новую акцию с сожжением Корана. После этого в ночь на 20 июля сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Разгонять людей пришлось с помощью водометов.

В результате активисты в Стокгольме не стали сжигать священную книгу, однако начали пинать ее перед зданием посольства на глазах его сотрудников. Также они принесли с собой флаги Ирака и стали вытирать себе обувь. В Багдаде это вызвало бурную реакцию — местные жители начали приносить шведские флаги и прилюдно сжигать их.