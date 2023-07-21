Британские ученые сообщили о мировой угрозе пищевой безопасности из-за рекордной жары
Повторяющиеся тепловые волны несут риски для продовольственной безопасности всей планете, что грозит ростом цен на продукты в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает британская газета Guardian, со ссылкой на заявления ученых.
«Растут риски одновременных крупных потерь урожая в разных регионах мира, что негативно повлияет на доступность продовольствия и цены», — заявил профессор атмосферных наук в университете Лидса Джон Маршам.
По оценке ученых, опасность угрожает морю и морской флоре. Например, от последствий изменения климата могут исчезнуть коралловые рифы.
До этого Bloomberg, ссылаясь на прогнозы метеослужб писало, что в южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с тепловым взрывом в пустыне Сахара. Отмечается, что температура на юге Европы достигнет 50°C из-за теплового взрыва в Африке.
Ранее Вильфанд рассказал, кого затронет рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре.