Молдавский врач отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил пригрозил ей автоматом «Калашников». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

К врачу пришла пациентка, которая поздоровалась с ним по-русски, он же приветствовал ее по-румынски. После этого он заявил, что его это оскорбило и он не будет ее оперировать.

Женщина рассказала, что она русская, родилась и выросла в Молдавии, хоть румынский язык она не знает. Врач ответил, что зря и посоветовал ей ехать на Украину. Также он упомянул в разговоре автомат «Калашникова» и пригрозил ей им.