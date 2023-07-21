$90.85-0.35101.83-0.61

МИД Китая прокомментировал взрывы у генконсульства КНР в Одессе

Китайские власти продолжат поддерживать контакты со сторонами конфликта на Украине и примут меры для обеспечения безопасности своих граждан. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя взрывы у генконсульства КНР в Одессе.

Пекин отреагировал на взрывы у китайского генконсульства в Одессе
© Wikipedia Commons

"Китай продолжит поддерживать контакты с соответствующими сторонами. Мы примем все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность организаций и граждан КНР на Украине", - сообщила она на брифинге.

ВС России повредили зернохранилища в Одесской области

По данным МИД Китая, около здания китайской дипмиссии в Одессе 20 июля произошло несколько взрывов. В некоторых окнах были выбиты стекла, частично пострадали стены. Никто из сотрудников генконсульства КНР не пострадал.

10