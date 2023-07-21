Пекин отреагировал на взрывы у китайского генконсульства в Одессе

Китайские власти продолжат поддерживать контакты со сторонами конфликта на Украине и примут меры для обеспечения безопасности своих граждан. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя взрывы у генконсульства КНР в Одессе.