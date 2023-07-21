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Стало известно о взрывах в Черниговской области Украины

Серия взрывов прогремела в Черниговской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Стало известно о взрывах в Черниговской области Украины
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Как стало известно, взрывы произошли утром в пятницу, 21 июля. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в регионе объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги также прозвучали в Киевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

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