Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального онлайн-ресурса по оповещению граждан.

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Ночью украинское русскоязычное издание «Зеркало недели» сообщило, что в Одессе второй раз после полуночи была объявлена воздушная тревога. Позднее произошла серия взрывов.

Накануне воздушную тревогу объявляли во всех двадцати областях Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.