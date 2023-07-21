Трамп «расколол» лагерь республиканцев

Во второй половине июля в США прошли две крупные конференции республиканцев, которые выявили крупные противоречия внутри партии, пишут «Известия». Центром противоречий стал Дональд Трамп и его выдвижение на выборах президента в 2024 году.

Ведущим конференции Family Leadership, прошедшей в Айове, стал уволенный Fox News Такер Карлсон - один из самых популярных у республиканской аудитории журналистов.

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Он взял интервью у шести кандидатов от Республиканской партии. Главной темой бесед стала внешняя политика в целом и украинский кризис в частности.

В интервью Карлсону бывший вице-президент Майк Пенс раскритиковал администрацию Джо Байдена за затягивание поставок Киеву танков Abrams. Карлсон перебил Пенса и «отправил его в нокаут», отмечают «Известия».

«За последние три года жизнь в любом городе США сильно ухудшилась. Сядьте за руль, прокатитесь. <…> А ваше беспокойство заключается в нехватке танков у Украины. Большинство американцев не смогут найти эту страну на карте, а она получила десятки миллиардов долларов», - отметил он.

На второй конференции - Turning Point Action во Флориде - присутствовали Трамп, Карлсон и другие популярные республиканцы.

Ведущая конференции Мегин Келли предположила, что за выдвижение на пост президента от Республиканской партии будут соперничать Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, после чего зал «взорвался гневными возгласами».

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски заявила, что из-за риторики Трампа Республиканскую партию начинают воспринимать как группу экстремистов и популистов.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что столь разное отношение к представителям одной партии говорит о существующем в ней расколе.

По мнению Суслова, Десантис нужен республиканцам, так как он «не-Трамп».

«Партийная элита, с одной стороны, публично критикует действия Белого дома и американской судебной системы за преследование Трампа, но, с другой, полагаю, - тайно надеется, чтобы тот был юридически выведен из игры», - заявил эксперт.

В таком случае, по мнению Суслова, можно будет восстановить контроль над партией с помощью Десантиса.

Ранее в ходе своей кампании Трамп раскритиковал политику США в отношении Украины. В частности, он заявил, что США передают Украине слишком много оружия и сами остаются без боеприпасов. Он заявил, что хочет, «чтобы Европа выделила больше денег».