В Европе предупредили об угрозе распада Бельгии

«Стратегия Vlaams Belang состоит в том, чтобы стать крупнейшей партией во Фландрии на выборах в июне следующего года, что даст ему прерогативу выбора партнера по коалиции для фламандского правительства. В идеале для него это был бы N-VA [правая партия Новый Фламандский альянс]. Затем фламандское правительство выпустит декларацию о суверенитете, чтобы заставить франкоязычных партнеров по коалиции вести переговоры о конце Бельгии в ее нынешнем виде», — говорится в материале.