Снявшаяся для Playboy чиновница из Франции отправлена в отставку

После того, как государственный секретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа появилась на обложке журнала Playboy, она была отправлена в отставку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает телеканал BFMTV, Шьяппу уволили именно из-за скандальной фотосессии и интервью. Сама же госсекретарь в своем Twitter писала, что решилась на это ради защиты прав женщин, заявив, что «французские женщины свободны».

Напомним, номер со Шьяппа вышел в апреле этого года. Статья была посвящена проблемам абортов и защите прав женщин. Текст сопровождали снимки политика на фоне французского флага.

Премьер-министр Элизабет Борн упрекнула Шьяппа за ее инициативу. По ее словам, это было неуместно делать в то время, когда в стране бушевали массовые протесты из-за пенсионной реформы.