Дружественная России страна отправила гуманитарную помощь Украине

Пакистан отправил Киеву гуманитарную помощь, несмотря на собственные экономические проблемы. Об этом решении заявил глава пакистанского МИД Билавал Бхутто-Зардари по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Nikkei Asia.

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«В знак солидарности с народом Украины и несмотря на наши собственные экономические проблемы мы отправили гуманитарную помощь», — сказал пакистанский дипломат.

При этом представитель пакистанского правительства на условиях анонимности сказал Nikkei Asia, что для властей Пакистана очень важно и сложно поддерживать баланс между поддерживаемой Западом Украиной и Россией, поскольку им нужна экономическая поддержка обеих групп.