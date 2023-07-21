СМИ: хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине
Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем его переписки. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
По словам собеседников издания, еще одной жертвой взломщиков стал куратор восточноазиатского направления в госдепартаменте Дэниел Критенбринк. Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные документы.
При этом полученная информация могла обеспечить хакеров данными о планировании визитов американских чиновников, а также подробностями внутренней дискуссии по теме отношений между США и Китаем.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что китайские хакеры пытались проникнуть в ряд учетных записей почты госдепа США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на это заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить распространять ложную информацию.
Позднее стало известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях за нарушение кибербезопасности. Подобные действия могут подорвать процесс налаживания связей между двумя странами.