Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем его переписки. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

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По словам собеседников издания, еще одной жертвой взломщиков стал куратор восточноазиатского направления в госдепартаменте Дэниел Критенбринк. Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные документы.

При этом полученная информация могла обеспечить хакеров данными о планировании визитов американских чиновников, а также подробностями внутренней дискуссии по теме отношений между США и Китаем.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что китайские хакеры пытались проникнуть в ряд учетных записей почты госдепа США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на это заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить распространять ложную информацию.