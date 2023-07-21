Пока вы спали: директор ЦРУ о мятеже ЧВК "Вагнер" и поручение Путина по Арктике

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ВС РФ отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях

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Российские военные отразила семь атак украинской армии на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, сообщает ТАСС.

Речь идет о подразделении «Южной» группировки войск. Армейская авиация уничтожила две боевые бронированные машины Украины в районе Курдюмовки и Клещеевки.

Расчеты российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Дружковки.

Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов заранее знало о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы службы Уильяма Бернса.

При этом он не сообщил подробности, лишь указав, что американский президент Джо Байден «был лаконичен, сказав, что мы знали» об этом заранее.

Директор спецслужбы отметил, что когда Пригожин «решил действовать, это не стало сюрпризом».

Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ

Министерство строительства России разрабатывает систему специальных счетов для сбора на них платы за коммунальные услуги, сообщают «Известия».

Работа ведется по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Сейчас деньги попадают на счета управляющих компаний, становясь их собственностью. В итоге жильцы могут смотреть, на что они тратятся, только раз в год — во время утверждения отчета о расходах и плана будущих трат.

Если управляющая компания недобросовестная, у граждан отсутствует уверенность в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Сенат США не поддержал поправку к оборонному бюджету об ограничении военной помощи Киеву

Сенат американского Конгресса не принял поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, сообщает ТАСС.

Она предусматривала установку ограничения на военную помощь Киеву. За принятие инициативы проголосовали 13 сенаторов, 71 высказался против нее. Поправку предложил сенатор Майк Ли, по мнению которого, в 2024 финансовом году до тех пор, пока каждая страна, входящая в Североатлантический альянс, не доведет свои оборонные расходы до 2% ВВП, Минобороны США следует задействовать на помощь Украине не более 2% средств, выделенных на это по условиям оборонного бюджета.

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд.

Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике

Согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские формирования России, необходимо завершить до 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

Речь идет о развитии жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населенных пунктов Арктической зоны в целом, сказал глава государства.