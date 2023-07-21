Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью
Американский лидер Джо Байден не смог без посторонней помощи покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, сообщает РИА Новости.
На попавших в интернет видеокадрах видно, как глава государства, завершил речь, поблагодарил публику, после чего с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, поднимая руки кверху.
Президент начинает движение в одну сторону, однако резко останавливается. Спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, разворачивается и идет в другую сторону, осторожно спускаясь со сцены.
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