Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью

Американский лидер Джо Байден не смог без посторонней помощи покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, сообщает РИА Новости.

На попавших в интернет видеокадрах видно, как глава государства, завершил речь, поблагодарил публику, после чего с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, поднимая руки кверху.