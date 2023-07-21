В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР

Применение ядерного оружия со стороны Северной Кореи против Южной Кореи и США приведет к окончанию существования этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Как следует из распространенного заявления южнокорейского министерства национальной обороны, в этом случае Пхеньян столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны Вашингтона и Сеула.

«Мы еще раз предупреждаем, что подобное нападение приведет к концу северокорейского режима», — отмечается в сообщении нацобороны Южной Кореи.

20 июля глава Минобороны Кан Сун Нам сделал заявление о том, что заход стратегической подводной лодки военно-морских сил США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.