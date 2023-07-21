В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР
Применение ядерного оружия со стороны Северной Кореи против Южной Кореи и США приведет к окончанию существования этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.
Как следует из распространенного заявления южнокорейского министерства национальной обороны, в этом случае Пхеньян столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны Вашингтона и Сеула.
«Мы еще раз предупреждаем, что подобное нападение приведет к концу северокорейского режима», — отмечается в сообщении нацобороны Южной Кореи.
20 июля глава Минобороны Кан Сун Нам сделал заявление о том, что заход стратегической подводной лодки военно-морских сил США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.
Субмарина USS Kentucky имеет ядерное вооружение на борту. Заход был совершен в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Южной Кореи и США. На борт американской подлодки поднялся южнокорейский президент Юн Сок Ёль.