Шеф ЦРУ заявил о сомнении Пекина в успехе в случае операции против Тайваня

Пекин не уверен в успехе возможной военной операции против Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса.

По его словам, китайские власти не приняли решения, проводить ее или нет. Это означает, что на сегодняшний день председатель Китая Си Цзиньпин и командование Народной освободительной армии сомневаются, что смогут организовать успешное полномасштабное вторжение на остров с приемлемыми для них затратами.

Шеф американской спецслужбы не исключил, что сомнения руководства Китая усилила специальная военная операция на Украине, за которой «ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием, чем Си». Бернс указал, что ЦРУ в последние годы очень напряженно работала над восстановлением сети агентов в КНР, которую существенно «потрепали» местные контрразведчики.