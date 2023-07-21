Директор ЦРУ Бернс высказался о мятеже Пригожина

США знали заранее о попытке мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет РИА Новости.

Выступая на Аспеновском форуме по безопасности, он уточнил, что мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет. «Американский президент Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — высказался он.