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Директор ЦРУ Бернс высказался о мятеже Пригожина

США знали заранее о попытке мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет РИА Новости.

Директор ЦРУ Бернс высказался о мятеже Пригожина
© РИА Новости

Выступая на Аспеновском форуме по безопасности, он уточнил, что мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет. «Американский президент Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — высказался он.

Ранее Байден «зажевал» вопрос, что он знал о мятеже. Журналисты попросили политика рассказать, знал ли он заранее о событиях в России, вероятно, имея в виду мятеж Пригожина. «Я не могу сказать вам… что… мы знали [какие-то] вещи заранее», — ответил Байден. При этом сбивчивая манера говорить президента озадачила журналистов и заставила задуматься, ставить ли перед «что» запятую или точку после нее.

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