Украинские власти могут говорить о своей победе до тех пор, пока страна хоть в каком-то виде остается на карте, сообщил обозреватель Брэдли Девлин в American Conservative.

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Так он отреагировал на заметку главы правительства Украины Дениса Шмыгаля в Politico. По словам премьера бывшей советской республики, Россия хотела уничтожить Украину, но не достигла этой цели, что свидетельствует о «победе» Киева.

Девлин считает, что такая трактовка позволяет Киеву провозглашать победу до тех пор, пока Украина остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Москвой будет включать потерю значительной части территории и отказ от любых амбиций по вступлению в Североатлантический альянс или Европейский союз. Издание отмечает, что пятая часть бывшей территории Украины находится под контролем РФ, а провал контрнаступления украинских Вооруженных сил был очевиден еще месяц назад.