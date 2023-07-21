Байден учредит рабочую группу для недопущения нового кризиса вокруг потолка госдолга

Американский лидер Джо Байден создаст специальную рабочую группу, в которую войдет глава Минфина США Джанет Йеллен и министр юстиции Меррик Гарленд, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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Она призвана не допустить повторения критической ситуации вокруг потолка госдолга страны. Из текста инициативы президента следует, что кризис, связанный с потолком госдолга, позади, однако необходимо изучить все законные и политические способы не позволить Конгрессу США в очередной раз «взять в заложники» доверие и кредитоспособность страны.

В группу также включат председателя Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстин, главу административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг. При этом республиканцев в составе рабочей группы не будет.