Байден учредит рабочую группу для недопущения нового кризиса вокруг потолка госдолга
Американский лидер Джо Байден создаст специальную рабочую группу, в которую войдет глава Минфина США Джанет Йеллен и министр юстиции Меррик Гарленд, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Она призвана не допустить повторения критической ситуации вокруг потолка госдолга страны. Из текста инициативы президента следует, что кризис, связанный с потолком госдолга, позади, однако необходимо изучить все законные и политические способы не позволить Конгрессу США в очередной раз «взять в заложники» доверие и кредитоспособность страны.
В группу также включат председателя Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстин, главу административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг. При этом республиканцев в составе рабочей группы не будет.
Ранее Америка оказался на грани дефолта по федеральному долгу из-за того, что администрация президента долгое время не могла согласовать с Конгрессом приостановку действия потолка госдолга. 3 июня Байден подписал одобренный ранее парламентариями проект закона о повышении потолка государственного долга. Лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд — на другие необоронные программы.