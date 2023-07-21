Названы три условия готовности Украины к мирным переговорам

«Украина и Запад пойдут на переговоры, во-первых, при условии практически полного поражения украинских сил, во-первых. Во-вторых, при условии, что Запад будет не способен либо не будет желать поддерживать Украину вооружениями и финансах. В-третьих, если в международном сообществе возникнет резкое нежелание поддерживать Украину, когда уже не будет вот такой разношерстной коалиции, то есть весь мир окончательно устанет от этого конфликта (...) Переговоры в любом случае будут», — рассказал он.