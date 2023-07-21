Сенат США не поддержал поправку к оборонному бюджету об ограничении военной помощи Киеву

Инициатива сенатора Майка Ли предусматривала установку лимита на военную помощь Киеву со стороны Вашингтона. За принятие поправки проголосовали 13 сенаторов, а против высказались 71. Парламентарий считает, что в 2024 финансовом году до тех пор, пока каждая страна - участница Североатлантического альянса не доведет свои расходы на оборону до 2% ВВП, Министерству обороны США следует задействовать на помощь Украине не более 2% средств, выделенных на это по условиям оборонного бюджета.