В Тель-Авиве конная полиция и водометы разгоняют протестующих против судебной реформы

Сотни жителей Израиля , выступающих против судебной реформы, продолжают блокировать несколько улиц в центре Тель-Авива и участки крупной автомагистрали, сообщает ТАСС .

В разгоне протестующих применяют водометы, задействована конная полиция. Группа демонстрантов прорвалась на шоссе Аялон, где разожгла костер. На мостах через трассу стоят сотни других активистов. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка. В городе взяты под стражу шесть демонстрантов, как минимум один протестующий получил травмы.