В Тель-Авиве конная полиция и водометы разгоняют протестующих против судебной реформы
Сотни жителей Израиля, выступающих против судебной реформы, продолжают блокировать несколько улиц в центре Тель-Авива и участки крупной автомагистрали, сообщает ТАСС.
В разгоне протестующих применяют водометы, задействована конная полиция. Группа демонстрантов прорвалась на шоссе Аялон, где разожгла костер. На мостах через трассу стоят сотни других активистов. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка. В городе взяты под стражу шесть демонстрантов, как минимум один протестующий получил травмы.
20 июля в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации, протестующие блокируют дороги, устраивают марши по шоссе.
Демонстранты не согласны с политикой властей и с предложенным планом преобразований израильской судебной системы, который должен ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей.