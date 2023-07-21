Лидер афганского сопротивления назвал ошибочной стратегию США в Афганистане
Стратегия Вашингтона в отношении Афганистана с самого начала была ошибочной, так как не учитывала национальных особенностей этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера «Фронта национального сопротивления» Афганистана Ахмада Масуда.
По его словам, это привело к захвату власти в стране движением «Талибан» (запрещено в России). Стратегия Белого дома заключалась в формировании правительства и создании армии, которая копировала армию США, несмотря на нехватку ресурсов и полное отсутствие поддержки с воздуха.
Масуд указал, что такие подходы игнорировали географические особенности Афганистана, его социальную структуру и историю. При этом при правильной политике Афганистан мог бы стать стратегическим партнером Соединенных Штатов.
Лидер ФНС отметил, что в какой-то момент внимание американских властей переключилось на Ирак и интерес американских властей к Афганистану ослаб.
«Все это привело к той катастрофе, что мы видим сегодня», — подчеркнул он.
Американский лидер Джо Байден в апреле 2021 года заявил, что решено завершить операцию в Афганистане, которая началась в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность сил Запада в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Окончательный вывод войск США начался в мае 2021 года.