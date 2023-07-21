Лидер афганского сопротивления назвал ошибочной стратегию США в Афганистане

Стратегия Вашингтона в отношении Афганистана с самого начала была ошибочной, так как не учитывала национальных особенностей этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера «Фронта национального сопротивления» Афганистана Ахмада Масуда.

По его словам, это привело к захвату власти в стране движением «Талибан» (запрещено в России). Стратегия Белого дома заключалась в формировании правительства и создании армии, которая копировала армию США, несмотря на нехватку ресурсов и полное отсутствие поддержки с воздуха.

Масуд указал, что такие подходы игнорировали географические особенности Афганистана, его социальную структуру и историю. При этом при правильной политике Афганистан мог бы стать стратегическим партнером Соединенных Штатов.

Лидер ФНС отметил, что в какой-то момент внимание американских властей переключилось на Ирак и интерес американских властей к Афганистану ослаб.

«Все это привело к той катастрофе, что мы видим сегодня», — подчеркнул он.