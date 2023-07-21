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Лидер афганского сопротивления назвал ошибочной стратегию США в Афганистане

Стратегия Вашингтона в отношении Афганистана с самого начала была ошибочной, так как не учитывала национальных особенностей этой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера «Фронта национального сопротивления» Афганистана Ахмада Масуда.

Лидер афганского сопротивления назвал ошибочной стратегию США в Афганистане
© РИА Новости

По его словам, это привело к захвату власти в стране движением «Талибан» (запрещено в России). Стратегия Белого дома заключалась в формировании правительства и создании армии, которая копировала армию США, несмотря на нехватку ресурсов и полное отсутствие поддержки с воздуха.

Масуд указал, что такие подходы игнорировали географические особенности Афганистана, его социальную структуру и историю. При этом при правильной политике Афганистан мог бы стать стратегическим партнером Соединенных Штатов.

Лидер ФНС отметил, что в какой-то момент внимание американских властей переключилось на Ирак и интерес американских властей к Афганистану ослаб.

«Все это привело к той катастрофе, что мы видим сегодня», — подчеркнул он.

Американский лидер Джо Байден в апреле 2021 года заявил, что решено завершить операцию в Афганистане, которая началась в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность сил Запада в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Окончательный вывод войск США начался в мае 2021 года.

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