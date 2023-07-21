В МИД Китая сообщили о повреждении консульства в Одессе в результате взрывов

Представитель китайского МИД сообщил, что Генеральное консульство Китая в Одессе получило повреждения в результате взрыва, который произошел поблизости. Взрывная волна выбила оконные стекла и повредила поверхность стен здания. Причина взрыва не была уточнена в ведомстве.

На вопрос о том, пострадало ли здание дипмиссии в результате удара российских военных 20 июля и обратился ли Пекин по этому поводу к Москве, представитель МИД ответил: "Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает контакты с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан на Украине".