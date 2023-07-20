Полковник Макгрегор раскрыл план Запада по захвату РФ
Запад стремится максимально ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает «РИА Новости».
По его словам, уже давно запущенный в Евросоюзе план западных элит по уничтожению идентичности народов хотят реализовать и в России. Макгрегор уверен, что президент РФ Владимир Путин понимает это и «будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы».
Он пояснил, что суть плана заключается в больших выгодах, которые подчинение крупнейшего государства принесет глобальным элитам. В частности, они смогут получить доступ к неисчерпаемым ресурсам — полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.
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