Полковник Макгрегор раскрыл план Запада по захвату РФ

По его словам, уже давно запущенный в Евросоюзе план западных элит по уничтожению идентичности народов хотят реализовать и в России. Макгрегор уверен, что президент РФ Владимир Путин понимает это и «будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы».