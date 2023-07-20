Зеленский предложил заменить главу Минкульта Украины

При этом ранее в местных СМИ появились новости о возможной отставке Ткаченко. Сообщалось, что отставки министра будут требовать в Верховной раде. Кроме того, ещё 7 марта появилась петиция об отставке Ткаченко, которая набрала необходимое число голосов к 3 июня. Согласно её тексту, Ткаченко «привёл Украину к культурной стагнации».