Белый дом: ЧВК «Вагнер» не принимает участия в боевых действиях на Украине в настоящее время

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» на данный момент не принимает участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

© Вечерняя Москва

Политик сообщил, что никто не может однозначно сказать о том, как попытка вооруженного военного мятежа в России сказалась на самих «оркестрантах», их главе Евгении Пригожине, Министерстве обороны Российской федерации, конкретных генералах и командирах. Салливан уверен, что осознать последствия от произошедшего полностью, удастся «в течение дней, недель и месяцев».

— Я не могу дать четкого ответа на вопрос о будущем ЧВК «Вагнер». Могу с уверенностью сказать, что на данный момент она не задействована в боевых действиях на Украине, — заявил помощник президента США на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Бойцы «Вагнера» участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии. Бойцы ЧВК выступили инструкторами по ряду военных дисциплин.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российская армия якобы нанесла удар по местам дислокации бойцов формирования. Однако в МО России отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности.