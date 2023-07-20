Белый дом сделал заявление о поставках F-16 на Украину

Белый дом: поставки F-16 Киеву могут начаться в 2023 году, но они не изменят ход конфликта
Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта, заявили в Белом доме.
The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США ранее писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл также выразил мнение, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.